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Украинские боевики выпустили 10 снарядов по Макеевке в ДНР

Елизавета Потейчук
13:12 03.01.2023
Утром украинские боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра по Горловке.
Украинские боевики выпустили 10 снарядов по Макеевке в ДНР
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Украинские националисты подвергли обстрелу населенный пункт Макеевка десятью снарядами «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом проинформировали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Сегодня утром украинские боевики выпустили три снаряда «натовского» калибра по Горловке. Обстрелу подвергся Калининский район города.

Ранее стало известно, что более 15 тысяч жителей Донецка лишились энергоснабжения после обстрела националистов. Вместе с тем был обесточен Петровский водоузел.

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