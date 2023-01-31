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Через препятствия на передний край: боевая работа бронепоезда «Волга» в зоне проведения СВО

Марина Крижановская
Наталья Панталёва
05:01 31.01.2023
На бронепоезде находятся боевые расчеты, осуществляющие разведку воздушного и наземного пространства, способные устранить угрозу. С воздуха бронепоезд прикрывают вертолеты Ка-52 и Ми-8.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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По первому сигналу бронепоезда «Волга» личный состав заступает на боевое дежурство. Он отправляется в зону проведения спецоперации. Главное его назначение - разминировать и восстанавливать железнодорожные пути, прикрывать воинские эшелоны, вести разведку. 

«Перед бронепоездом, в первую очередь, стоят задачи по сопровождению воинских грузов, воинских эшелонов, а также для восстановления небольших объемов верхнего строения пути, а также малых искусственных сооружений», - пояснил заместитель начальника специального поезда с позывным Кобра.

Стрелки вооружены пулеметами, автоматами, они готовы отразить любую атаку. От вражеских же пуль бойцов защищает броня толщиной в 20 миллиметров. Внутри стены вагонов обложены мешками с пеком. Движется локомотив со скоростью 35-40 километров в час, а если маршрут не изучен, то обогнать поезд можно даже пешком. 

«В составе бронепоезда есть платформа с зенитными установками. Боевые расчеты ведут здесь разведку воздушного и наземного пространства и если видят угрозу, то сразу же ее устраняют», - рассказала корреспондент «Звезды» Наталья Панталева.

© ТРК "Звезда"

Состав идет на передовую. В районе могут действовать диверсионно-разведывательные группы противника. Военные активно применяют беспилотники - они способны обнаружить засаду за несколько километров.

«Если у нас какая-то остановка, я могу его поднимать, чтобы осмотреть территорию вокруг нашего поезда, чтобы к нам не зашли с фронта, с тыла. Дальность два километра. В принципе, этого достаточно, чтобы предотвратить угрозу», - сообщил оператор БЛА специального поезда Дмитрий.

Через некоторое время нашего маршрута поезд останавливается перед мостом. За работу берутся саперы. Они осматривают местность: проходят по железнодорожным путям с миноискателями.

«Сначала выходит группа прикрытия. Визуально осматривает, есть ли возможность действовать дальше. Выходят саперы со своим штатным вооружением. И производим осмотр местности», - отметил заместитель командира минно-подрывного взвода Павел.

После того, как военные инженеры убедились, что дорога свободна, поезд двинулся дальше на передовую. С воздуха бронепоезд прикрывает армейская авиация - вертолеты Ка-52 и Ми-8.

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