Через препятствия на передний край: боевая работа бронепоезда «Волга» в зоне проведения СВО
По первому сигналу бронепоезда «Волга» личный состав заступает на боевое дежурство. Он отправляется в зону проведения спецоперации. Главное его назначение - разминировать и восстанавливать железнодорожные пути, прикрывать воинские эшелоны, вести разведку.
«Перед бронепоездом, в первую очередь, стоят задачи по сопровождению воинских грузов, воинских эшелонов, а также для восстановления небольших объемов верхнего строения пути, а также малых искусственных сооружений», - пояснил заместитель начальника специального поезда с позывным Кобра.
Стрелки вооружены пулеметами, автоматами, они готовы отразить любую атаку. От вражеских же пуль бойцов защищает броня толщиной в 20 миллиметров. Внутри стены вагонов обложены мешками с пеком. Движется локомотив со скоростью 35-40 километров в час, а если маршрут не изучен, то обогнать поезд можно даже пешком.
«В составе бронепоезда есть платформа с зенитными установками. Боевые расчеты ведут здесь разведку воздушного и наземного пространства и если видят угрозу, то сразу же ее устраняют», - рассказала корреспондент «Звезды» Наталья Панталева.