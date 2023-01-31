Бразильский президент заявил об отказе передать боеприпасы Украине

Лула да Силва после встречи с Олафом Шольцем сделал несколько заявлений по ситуации на Украине и внес предложение создать клуб стран-сторонников мира.

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Бразилии не нужна эскалация конфликта между Россией и Украиной, и поэтому эта южноамериканская страна не станет участвовать в военной помощи Киеву. О политике мира бразильский президент Луис Инасиу да Силва заявил после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией», - написал бразильский лидер в Twitter.

По словам Лулы да Силвы, «Бразилия – страна мира» и готова вступить в альянс со всеми, кто тоже хочет мира. Бразилия предлагает «создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете», потому что «мир нуждается в мире».

Ранее президент Бразилии заявил о намерении в марте посетить Китай, чтобы обсудить с Си Цзиньпином возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Напомним, что США и их союзники по НАТО наращивают объемы поставок оружия на Украину и прибегают к помощи третьих стран для передачи Киеву военной техники советского образца и боеприпасов к современному оружию. Так, по данным СМИ, Олаф Шольц приезжал в Бразилию, что убедить власти страны передать Киеву снаряды к танкам Leopard, и получил отказ.