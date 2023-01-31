В стране и мире Всего 12 россиян оформили украинские визы с 1 июля Ирина Елагина По украинским визам из России уехали несколько женщин, детей и пенсионеров, чтобы воссоединиться со своими семьями. © Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Читайте нас на: С момента введения Киевом визового режима лишь 12 россиян решили оформить выездные документы и въехать на территорию Украины. Представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко привел статданные на местном телеканале. Среди причин оформления россиянами украинских виз преобладают семейные обстоятельства. «Преимущественно это были женщины, дети или люди преклонного возраста, которые получили эту визу и собственно направлялись на Украину по гуманитарным причинам - из-за или воссоединения семьи, или к своим близким, которые находятся на территории нашей страны», - приводит РИА Новости слова Демченко. Напомним, что Украина с 1 июля 2022 года ввела визы для посещения страны гражданами России. Экспертное мнение и аналитика