360: Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно

Ранее поступила информация, что Игорь Николаев госпитализирован с инфарктом.

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Народный артист России Игорь Николаев заявил, что чувствует себя прекрасно. Такую информацию приводит телеканал 360 в своем Telegram.

Как сообщает телеканал, советский и российский композитор насчет информации об инфаркте ответил, «так вы же, медиа, сами новости и создаете».

Ранее Telegram-112 сообщил, что известный российский артист был госпитализирован в московский кардиоцентр. Сообщалось, что у композитора инфаркт, он находится под наблюдением врачей