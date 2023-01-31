В стране и мире Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о совместных с РФ учебно-боевых центрах Андрей Аркадьев Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. © Фото: пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости Читайте нас на: Россия и Белоруссия подпишут соглашение об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Документ с соответствующим распоряжением президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение»,- говорится в сообщении. В распоряжении главы государства сказано, что создаваемые учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих. Экспертное мнение и аналитика