Песков заявил, что своевременно сообщит о дате послания президента Федеральному собранию
Представитель Кремля указал, что подготовка к посланию это длительный и растянутый по времени процесс.
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На данный момент в Кремле ведется работа над посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. О дате проведения мероприятия своевременно сообщат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Собственно, работа постоянно ведется. Это достаточно длительный и растянутый по времени процесс. Работа ведется, конечно», - заявил Песков.
Ранее Песков призвал работников СМИ перестать «гадать на кофейной гуще» о формате послания. Он добавил, что в письменном виде послание реализовано не будет.