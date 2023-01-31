В стране и мире Песков заявил, что своевременно сообщит о дате послания президента Федеральному собранию Алексей Курильченко Представитель Кремля указал, что подготовка к посланию это длительный и растянутый по времени процесс. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: На данный момент в Кремле ведется работа над посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. О дате проведения мероприятия своевременно сообщат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Собственно, работа постоянно ведется. Это достаточно длительный и растянутый по времени процесс. Работа ведется, конечно», - заявил Песков. Ранее Песков призвал работников СМИ перестать «гадать на кофейной гуще» о формате послания. Он добавил, что в письменном виде послание реализовано не будет. Экспертное мнение и аналитика