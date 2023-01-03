Правительство поддержало льготной ипотекой новые регионы России

Ставка по льготным ипотечным кредитам составит не более 2% годовых при условии приобретения и строительства жилья в четырех новых регионах страны.

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Льготная ипотечная программа стартовала в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотеки.

Правительство РФ утвердило ставку по льготной ипотеке в размере не более 2% годовых при условии приобретения и строительства жилья в новых регионах России. По льготной ипотеке можно будет получить кредит до 6 млн рублей, а минимальный размер первоначального взнос составит не менее 10%.

«Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учетом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти» - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, что президент России Владимир Путин анонсировал особую поддержку ипотечных программ в новых регионах во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.