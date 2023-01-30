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Президент Турции усомнился в квалификации президента Франции

Игнат Далакян
09:10 30.01.2023
Эрдоган также привел примеры потерей Францией престижа в международном сообществе.
Президент Турции усомнился в квалификации президента Франции
© Фото: Presidency Press Service, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, Париж теряет престиж в международном сообществе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Смотрите, в настоящее время они эксплуатируют африканские страны», - приводит РИА Новости слова президента Турции.

Эрдоган привел в пример Мали, который сейчас находится в состоянии полного разрыва отношений с Францией. Также турецкий президент указал на Буркина-Фасо и Того, которые по его словам, «не хотят видеть французских солдат» на своих территориях.

«И она (Франция - Прим.ред.) быстро теряет свою репутацию в Африке», - сказал президент Турции.

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, у него было много встреч с его французским коллегой на международных собраниях, но, по словам турецкого лидера, Эммануэль Макрон «не честен».

Ранее президент Турции заявил, что его страна может шокировать Швецию своим решением относительно членства Финляндии в Североатлантическом альянсе. По словам Эрдогана, «Финляндия не должна совершать ту же ошибку».

До этого Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не собирается поддерживать вступление Швеции в НАТО после акции в центре Стокгольма, во время которой публично был сожжен Коран. По мнению турецкого лидера, те люди, которые допускают подобные исламофобские акции должны быть привлечены к ответственности.

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