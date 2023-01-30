Коллективная отработка тактики: боевое слаживание подразделений мотострелков ЦВО в зоне спецоперации
В тылу зоны спецоперации мотострелковые взвода отрабатывают быстрое развертывание в боевые порядки, спешивание с техники и наступление под прикрытием БМП-2 и танков Т-90.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ публикует кадры боевого слаживания мотострелковых подразделений ЦВО.
В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие мотострелкового соединения отрабатывают действия в наступлении. Оно происходит на полигоне в тыловом районе спецоперации при поддержке танков и артиллерии.
Экспертное мнение и аналитика