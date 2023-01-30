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Коллективная отработка тактики: боевое слаживание подразделений мотострелков ЦВО в зоне спецоперации

05:30 30.01.2023
В тылу зоны спецоперации мотострелковые взвода отрабатывают быстрое развертывание в боевые порядки, спешивание с техники и наступление под прикрытием БМП-2 и танков Т-90.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны РФ публикует кадры боевого слаживания мотострелковых подразделений ЦВО.

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие мотострелкового соединения отрабатывают действия в наступлении. Оно происходит на полигоне в тыловом районе спецоперации при поддержке танков и артиллерии.

© Минобороны России

Мотострелковые взвода отрабатывают быстрое развертывание в боевые порядки, спешивание с техники и наступление под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-90. Танковые и артиллерийские подразделения учатся подавлять огнем и уничтожать живую силу и бронетехнику противника.

«Слаживание подразделения на данный момент означает то, что каждый солдат и каждое подразделение занимались по отдельным боевым местам, по отдельным точкам. И сейчас все уже, в комплексе, занимаются отработкой тактики по подавлению противника, по оборонительному бою. То есть уже совместно, в составе подразделения», - сообщил командир взвода Денис.

Занятия проходят по программе, основанной на полученном в ходе боев с украинскими националистами опыте.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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