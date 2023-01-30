Коллективная отработка тактики: боевое слаживание подразделений мотострелков ЦВО в зоне спецоперации

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Мотострелковые взвода отрабатывают быстрое развертывание в боевые порядки, спешивание с техники и наступление под прикрытием боевых машин пехоты БМП-2 и танков Т-90. Танковые и артиллерийские подразделения учатся подавлять огнем и уничтожать живую силу и бронетехнику противника.

«Слаживание подразделения на данный момент означает то, что каждый солдат и каждое подразделение занимались по отдельным боевым местам, по отдельным точкам. И сейчас все уже, в комплексе, занимаются отработкой тактики по подавлению противника, по оборонительному бою. То есть уже совместно, в составе подразделения», - сообщил командир взвода Денис.

Занятия проходят по программе, основанной на полученном в ходе боев с украинскими националистами опыте.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.