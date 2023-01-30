Армия «Готовы встретить любого "Леопарда"»: экипажи танков Т-72 бьют по позициям боевиков на правом берегу Днепра Основные цели для работы российских танкистов с закрытых огневых позиций - это наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы украинских боевиков. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Кадры боевой работы экипажей танков Т-72 Южного военного округа, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники украинских военнослужащих опубликовало Минобороны России. В зоне проведения специальной военной операции танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости. По полученным с помощью БПЛА координатам ликвидируются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и иностранная военная техника на правом берегу Днепра. «Ну, стреляем потихонечку. С закрытых огневых позиций работаем. Получается. Потихонечку, потихонечку разбиваем опорные пункты, склады с боеприпасами, личный состав. Готовы встретить, как говорится, любого "Леопарда", "Абрамса" - без разницы. Наоборот даже - у людей есть какой-то азарт. Мы готовы к этому. Знаем, куда бить. Будет для нас что-то новенькое, какой-то опыт для нас будет», - рассказал командир танковой роты с позывным Самара. Военнослужащие танковой роты, проводят маневренные бои, используя естественные укрытия и складки местности. © Минобороны России Основными целями для нанесения ударов с закрытых огневых позиций являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов и скопление живой силы украинских боевиков. Корректировка огня по целям происходит при помощи беспилотников, которые фиксируют точность поражения объектов противника. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика