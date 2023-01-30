Армия Рядом не устоять: боевая работа «Гиацинта-Б» и «Торнадо» на южном направлении спецоперации Виктория Косогляденко Марина Крижановская Российские военнослужащие отмечают, что за ними постоянно идет охота, в то время как противник «чувствует то, что мы работаем и ощущает нашу мощь». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Для артиллерии высокой точности достаточно одного выстрела. Прямо по цели снаряд улетает за десятки километров. Убойная сила «Гиацинта-Б» не оставляет шансов. В Южном секторе вдоль линии боевого соприкосновения продолжаются артиллерийские дуэли. «Торнадо-Г» и «Гиацинты-Б» громят опорные пункты, бьют по скоплениям техники, не дают контратаковать. «Только что поступили данные по реальной цели. Мы приехали на позиции, а попали на настоящую боевую работу расчета. Снова команда "Расчет в укрытие!". Еще один точный выстрел "Гиацинта"», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко. Расчет наводится, прицеливается и получает корректировки. Съемочная группа ему не мешает, просто наблюдают. Пушка «Гиацинт-Б» - это тяжелая артиллерия повышенной мощности. Один из самых крупных и самых точных калибров, добавляют бойцы. «Иногда "Гиацинт" сравнивают со снайперской винтовкой среди остальных орудий, потому что если хорошо выставить точку наводке, то бьет очень точно: вплоть до двух квадратных метров попадание», - отметил военнослужащий ВС РФ. © ТРК "Звезда" Контрбатарейную борьбу поддерживают реактивные системы залпового огня - комплексы «Торнадо-Г» . «Вот такая мощная волна - ее не перекричать, перед ней не устоять. Поэтому мы с расстояния наблюдаем за работой реактивной системы залпового огня», - сообщила корреспондент. Артиллерия расчищает маршруты для продвижения наших сил на километры вперед. Российские войска ведут упорные бои по всему южному направлению фронта. «Противник чувствует. Чувствует то, что мы работаем За нами постоянно идет охота и они ощущают нашу мощь и нашу работу. Чувствуют на себе. Тем более по разведданным поражаем часто цели. Интенсивность всегда у нас была одинаковая. Мы всегда работали: день и ночь, круглые сутки, 24 на 7. Но чувствуется расход снарядов больше идет», - поделился военнослужащий ВС РФ. Огневая поддержка необходима для ведения успешного наступления. Под таким прикрытием наши танки и мотострелковые подразделения планомерно продвигаются вперед. Экспертное мнение и аналитика