Рядом не устоять: боевая работа «Гиацинта-Б» и «Торнадо» на южном направлении спецоперации
Для артиллерии высокой точности достаточно одного выстрела. Прямо по цели снаряд улетает за десятки километров. Убойная сила «Гиацинта-Б» не оставляет шансов.
В Южном секторе вдоль линии боевого соприкосновения продолжаются артиллерийские дуэли. «Торнадо-Г» и «Гиацинты-Б» громят опорные пункты, бьют по скоплениям техники, не дают контратаковать.
«Только что поступили данные по реальной цели. Мы приехали на позиции, а попали на настоящую боевую работу расчета. Снова команда "Расчет в укрытие!". Еще один точный выстрел "Гиацинта"», - рассказала корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко.
Расчет наводится, прицеливается и получает корректировки. Съемочная группа ему не мешает, просто наблюдают. Пушка «Гиацинт-Б» - это тяжелая артиллерия повышенной мощности. Один из самых крупных и самых точных калибров, добавляют бойцы.
«Иногда "Гиацинт" сравнивают со снайперской винтовкой среди остальных орудий, потому что если хорошо выставить точку наводке, то бьет очень точно: вплоть до двух квадратных метров попадание», - отметил военнослужащий ВС РФ.