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Актриса Нина Маслова назвала фильмы Гайдая «Божьим промыслом»

Алексей Курильченко
18:35 30.01.2023
Исполнительница роль Марфы Васильевны рассказала, что «Иван Васильевич меняет профессию» - это духоподъемный фильм, который даже оказывает целебный эффект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В честь столетия со дня рождения легендарного режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Маслова, известная по роли Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», рассказала «Звезде» о творчестве постановщика. По словам актрисы, при создании фильмов Гайдая словно направляла рука Бога.

«Все проверяется временем. И все, что во времени живет долго, - это не просто произведение искусства, это Божий промысел. Сразу видно Божью руку, которая действовала через Гайдая. Особенно фильм "Иван Васильевич меняет профессию" - это на фундаменте Булгакова, это мистика, соприкосновение двух миров. Это незримый переход из одного мира в другой - и большинство людей этого не замечает, но ведь мы так и живем», - рассказала Маслова.

По словам актрисы, «Иван Васильевич» - это духоподъемный фильм, он даже оказывает целебный эффект.

«Если человек думал, что уже все, больше нечего ждать от жизни, то в конце фильма любой человек улыбнется, дух поднимется, и он скажет: "Спасибо, дорогой Леонид Гайдай"», - рассказала актриса.

Гайдай родился 30 января 1923 года. За свою карьеру режиссера он снял множество картин, которые приобрели культовый статус и считаются одними из лучших советских фильмов.

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