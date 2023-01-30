Актриса Нина Маслова назвала фильмы Гайдая «Божьим промыслом»

Исполнительница роль Марфы Васильевны рассказала, что «Иван Васильевич меняет профессию» - это духоподъемный фильм, который даже оказывает целебный эффект.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В честь столетия со дня рождения легендарного режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Маслова, известная по роли Марфы Васильевны в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», рассказала «Звезде» о творчестве постановщика. По словам актрисы, при создании фильмов Гайдая словно направляла рука Бога.

«Все проверяется временем. И все, что во времени живет долго, - это не просто произведение искусства, это Божий промысел. Сразу видно Божью руку, которая действовала через Гайдая. Особенно фильм "Иван Васильевич меняет профессию" - это на фундаменте Булгакова, это мистика, соприкосновение двух миров. Это незримый переход из одного мира в другой - и большинство людей этого не замечает, но ведь мы так и живем», - рассказала Маслова.

По словам актрисы, «Иван Васильевич» - это духоподъемный фильм, он даже оказывает целебный эффект.

«Если человек думал, что уже все, больше нечего ждать от жизни, то в конце фильма любой человек улыбнется, дух поднимется, и он скажет: "Спасибо, дорогой Леонид Гайдай"», - рассказала актриса.

Гайдай родился 30 января 1923 года. За свою карьеру режиссера он снял множество картин, которые приобрели культовый статус и считаются одними из лучших советских фильмов.