Боевые самолеты атаковали колонну иранских грузовиков на сирийско-иракской границе

По меньшей мере шесть из 25 грузовиков сгорели в результате авиаударов по автоколонне в городе Абу-Кемаль на границе Ирака и Сирии.

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По данным СМИ, колонна грузовиков подверглась массированной атаке с воздуха в ночь с 29 на 30 января у переправы Аль-Каим на сирийско-иракской границе. По предварительным сведениям, пострадали шесть из 25 грузовиков. На месте атаки бушует пожар, очевидцы поделились кадрами горящих машин в соцсети.

«Неопознанные самолеты сначала произвели предупредительный выстрел, чтобы позволить водителям грузовиков уехать, прежде чем бомбить их», - приводит израильская газета The Times of Israel слова очевидцев.

Как уточняет издание, грузовики пересекали границу из Ирака в Сирию, пострадали шесть грузовиков-рефрижераторов. Сообщается также, что контрольно-пропускной пункт Аль-Каим практически контролируется иранскими ополченцами и что под ударом оказалось и место встречи иранских командиров в районе Абу-Камаль.