Медиахолдинг «Россия сегодня» празднует свой десятилетний юбилей

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Сегодня свой юбилей отмечает международный медиахолдинг «Россия сегодня», основанный в 2013-м году по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Холдинг был основан на базе агентства РИА Новости, сегодня он объединяет десять новостных брендов, имеет сайты на 30-ти языках и ведет радиовещание в 17-ти странах мира. Корреспонденты «России сегодня» создали наибольшую сеть в зоне Спецоперации и ежедневно оперативно освещают события на передовой. Как рассказал исполнительный директор компании Кирилл Вышинский, медиагруппа стала наследником Советского информбюро, а ее новое название, которое присвоили в 2013-м году, отражает реалии современной России.

«Для того чтобы этот образ был ярким для того, чтобы его можно было рассмотреть в деталях, наше агентство прикладывает каждый день огромное количество усилий и наверное немаловажно что оно получило вот такое символическое название: "Россия сегодня"», - рассказал Вышинский.

Коллектив ТРК «Звезда» поздравляет медиахолдинг с памятной датой и желает плодотворных трудовых будней, новых перспектив и успехов в профессиональной деятельности.