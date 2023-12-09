Кавалер ордена Мужества Пастушок назвал главное качество командира в зоне СВО

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Главное качество командира в зоне специальной военной операции - хладнокровие, оно помогает выбраться живым из самых трудных ситуаций. Об этом в интервью программе «Время героев» рассказал кавалер ордена Мужества, командир взвода Никита Пастушок.

«Первое качество, самое важное для командира - не поддаваться панике. Что бы ни случилось - все спокойно, четко, с холодной головой, рассчитал, дал правильный приказ. И все это способствует правильному выполнению поставленной задачи», - рассказал командир взвода.

Именно это качества спасло ему и его сослуживцам жизнь. В время ночного дежурства на отряд Пастушка, состоящий из четырех человек, напали превосходящие силы украинских националистов.

«Командир на связь выходит и говорит, что ДРГ идет, уже на соседней улице. Семь человек было. Четыре утра, просто темнота. Только выходим из подвала, уже контакт начинается. Я командиру роты говорю, давай я выбегу, с пулемета отработаю, они по любому на меня отвлекутся. А ты с гранатомета отработай. По мне все семеро начали работать, а командир по ним - два раза с гранатомета. Пять "двести", один - "триста", один живой», - рассказал Пастушок.

За спиной у отряда Никиты было насколько групп. Если бы он не отразил нападение диверсантов, то его сослуживцев «всех бы перерезали».

Полное интервью с кавалером ордена Мужества Никитой Пастушком смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.