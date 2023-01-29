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Более 60 участников прошли полосу препятствий гонки «Герои Севера» в Мурманске

Анна Касаткина
07:31 29.01.2023
Гонка «Герои Севера» прошла в обновленном парке «Патриот».
Более 60 участников прошли полосу препятствий гонки «Герои Севера» в Мурманске
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 60 человек прошли полосу препятствий в мурманском парке «Патриот» в рамках гонки «Герои Севера». В мероприятии поучаствовали военнослужащие Северного флота, воспитанники Нахимовского военно-морского училища, учащиеся военно-патриотических клубов и спортсмены.

Перед стартом турнира состоялась торжественная церемония открытия обновленного парка «Патриот» и полосы препятствий.

Участникам предстояло преодолеть малую полосу препятствий протяженностью 650 метров с веревочными лестницами, канатами, бревнами и автомобильными покрышками. Всего полоса включает в себя 15 различных препятствий.

Лучший результат в борьбе за кубок гонки показал Денис Семенов - он прошел полосу препятствий за четыре минуты и 51,1 секунды. Среди женщин победу одержала Дарья Климовская, ее результат - восемь минут и 49,6 секунды.

В конце марта в парке «Патриот» в Мурманске пройдет Гонка Героев. Принять участие в ней смогут все желающие, регистрация на мероприятие уже открыта.

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