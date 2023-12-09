NRK: в Норвегии провели учения с похоронами однополчан из-за войны на Украине

© Фото: Caroline Seidel dpa Globallookpress

Подразделения норвежской армии провели учения, в ходе которых отработали сценарий поддержки друг друга в случае гибели однополчан и организации похорон в зоне боевых действий. Репортерам издания NRK разрешили побывать на учениях, об этом сообщил RT.

«Солдаты армии тренируются на полигоне Сетермоэн в Тромсе. Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла в Украину и Европу. Во время острых военных учений они практиковались в получении ранений и оказании помощи раненым однополчанам», - рассказали в СМИ.

Один из участников учений, Альберт Веделер, заместитель комбата, отметил, что «война на Украине поставила ситуацию на новый уровень».



Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал данные о доходах американской военной промышленности на фоне украинского кризиса: 90 процентов всех средств, которые США выделили на оказание военной поддержки Киеву, остались в стране и пошли на финансирование военных заводов.