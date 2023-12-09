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NRK: в Норвегии провели учения с похоронами однополчан из-за войны на Украине

Ирина Елагина
06:51 09.12.2023
Репортеры NRK побывали на учениях норвежской армии.
NRK: в Норвегии провели учения с похоронами однополчан из-за войны на Украине
© Фото: Caroline Seidel dpa Globallookpress
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Подразделения норвежской армии провели учения, в ходе которых отработали сценарий поддержки друг друга в случае гибели однополчан и организации похорон в зоне боевых действий. Репортерам издания NRK разрешили побывать на учениях, об этом сообщил RT.

«Солдаты армии тренируются на полигоне Сетермоэн в Тромсе. Сценарии войны стали острее и реальнее после того, как в 2022 году война пришла в Украину и Европу. Во время острых военных учений они практиковались в получении ранений и оказании помощи раненым однополчанам», - рассказали в СМИ.

Один из участников учений, Альберт Веделер, заместитель комбата, отметил, что «война на Украине поставила ситуацию на новый уровень».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен обнародовал данные о доходах американской военной промышленности на фоне украинского кризиса: 90 процентов всех средств, которые США выделили на оказание военной поддержки Киеву, остались в стране и пошли на финансирование военных заводов.

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