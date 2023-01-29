В Гидрометцентре москвичам пообещали погодную аномалию в последний день января

По данным синоптиков 31 января в российской столице ожидается от минус 2 до 0 градусов.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что традиционно самые холодные дни в столичном регионе в этом году будут аномально теплыми. По его прогнозам, столбики термометров покажут значения, превышающие среднегодовые на 5-6 градусов.

«Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень теплыми», - отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Так, по данным синоптика, в последний день января температура воздуха в Москве составит от минус 2 до 0 градусов. Февраль стартует с температурных качелей от минус 3 до плюс 2 градусов.

Такие колебания не проходят бесследно для людей с ослабленным здоровьем, предупредила ранее врач-невролог Екатерина Демьяновская. Она рекомендовала метеочувствительным москвичам избегать физических нагрузок, чередовать работу с отдыхом и правильно питаться.