В Германии телеведущая извинилась за слова о советских солдатах

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Ведущая немецкого телеканала Welt Франка Лефельдт публично извинилась после того, как в эфире перепутала Красную армию с леворадикальной террористической организацией «Фракция Красной Армии», чьи члены убивали и похищали людей в ФРГ, устраивали взрывы и грабили банки. Она заявила, что лагерь смерти Освенцим был освобожден RAF.

«Я неправильно выразилась. Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но происходят. Люди совершают ошибки. За моей последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма», — написала Лефельдт в Twitter.

Напомним, ранее посольство США в Дании извинилось за ошибку в сообщении об освобождении Освенцима. Сотрудники дипмиссии заявили общественности, что узников концлагеря якобы освободили американские военные.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне, комментируя произошедшее, назвало случившееся бесстыдным переписыванием истории.