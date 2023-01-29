В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Батальон «Москва» из футбольных болельщиков и спортсменов готовится к отправке в зону СВО

19:05 29.01.2023
Ударное подразделение создано на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
Читайте нас на:

В подмосковном Наро-Фоминске добровольческий батальон «Москва» проходит подготовку и боевое слаживание перед отправкой в тыловую зону спецоперации. Ударное подразделение создано Министерством обороны России на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск.

В батальон вошли только добровольцы-спортсмены, имеющие чемпионские достижения на Всероссийском и Международном уровне, и болельщики флагманских российских футбольных клубов ЦСКА, Спартак, Динамо, Факел и многих других. Об этом сообщили в МО РФ.

На полигонах Западного военного округа инструкторы с боевым опытом обучают добровольцев выполнению специально разработанных нормативов в условиях, максимально приближенным к боевым, с применением имитационных средств. Личный состав проходит широкий диапазон специализированных задач назначения ВДВ.

Помимо общевойсковой, тактико-специальной, разведывательной подготовки, штурма зданий, тактической медицины и вождения боевых машин военнослужащих также учат управлять и применять квадрокоптеры в бою.

В ближайшее время состоится убытие военнослужащих батальона «Москва» в тыловую зону специальной операции. Весь личный состав подразделения уже заключил контракт с Министерством обороны.

Напомним, в конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российские Вооруженные силы поступили более 20 тысяч добровольцев.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
© Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:44 В стране и мире
Число жертв удара ВФУ по мосту под Мелитополем возросло до пяти
17:27 В стране и мире
Москалькова обратилась в ООН и МКК после удара ВФУ по больнице в ЛНР
16:38 В стране и мире
Зеленский ввел санкции против почти двухсот компаний из России и Белоруссии
16:18 В стране и мире
Видео
Al Arabya: за атакой на склад с баллистическими ракетами в Иране стояли ВВС США
16:05 В стране и мире
МО Великобритании: украинские танкисты прибыли на обучение работе с Challenger 2
Популярное
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Оператор-наводчик Т-90М «Прорыв» рассказал, что в прицел танка видно «даже мышь за два километра»
Видео
Студентка РУДН попросила Путина взять ее на работу в АП
Видео
Гладков рассказал Путину о подвиге маленького жителя Белгородской области
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Видео
Пассажир снял на видео, как из крыла самолета Сочи - Москва вытекает топливо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.