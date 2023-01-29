Батальон «Москва» из футбольных болельщиков и спортсменов готовится к отправке в зону СВО

Ударное подразделение создано на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

В подмосковном Наро-Фоминске добровольческий батальон «Москва» проходит подготовку и боевое слаживание перед отправкой в тыловую зону спецоперации. Ударное подразделение создано Министерством обороны России на базе одного из соединений Воздушно-десантных войск.

В батальон вошли только добровольцы-спортсмены, имеющие чемпионские достижения на Всероссийском и Международном уровне, и болельщики флагманских российских футбольных клубов ЦСКА, Спартак, Динамо, Факел и многих других. Об этом сообщили в МО РФ.

На полигонах Западного военного округа инструкторы с боевым опытом обучают добровольцев выполнению специально разработанных нормативов в условиях, максимально приближенным к боевым, с применением имитационных средств. Личный состав проходит широкий диапазон специализированных задач назначения ВДВ.

Помимо общевойсковой, тактико-специальной, разведывательной подготовки, штурма зданий, тактической медицины и вождения боевых машин военнослужащих также учат управлять и применять квадрокоптеры в бою.

В ближайшее время состоится убытие военнослужащих батальона «Москва» в тыловую зону специальной операции. Весь личный состав подразделения уже заключил контракт с Министерством обороны.

Напомним, в конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в российские Вооруженные силы поступили более 20 тысяч добровольцев.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.