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В Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке

Алина Луговая
16:38 09.12.2023
Съеденные детеныши относятся к виду Citipes elegans.
В Канаде нашли останки тираннозавра с двумя динозаврами-детенышами в желудке
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Канадские ученые обнаружили окаменелого тираннозавра с останками двух детенышей динозавров в желудке в провинциальном парке «Бесплодные земли динозавров» в Альберте. Об этом сообщает издание Science Advances.

«Ученые нашли редкое и необычное ископаемое в Альберте - молодого тираннозавра с останками двух динозавров-детенышей внутри желудка», - говорится в материале.

Отмечается, что окаменелость нашли еще в 2009 году - специалистам потребовалось 14 лет, чтобы очистить останки от каменных пород. Кроме того, это первый случай в истории, когда удалось обнаружить и определить, что было в желудке у тираннозавра.

Эта находка поможет ученым понять, какое место занимали тираннозавры в экосистеме. Самому образцу более 75 миллионов лет. Особи из желудка являются небольшими птицеподобными динозаврами вида Citipes elegans.

Ранее ученые в Кемерово впервые провели томографию динозавру из Мелового периода, которого нашли на Кузбассе. Он станет главным экспонатом краеведческого музея. Общий вес останков составляет почти 140 килограммов.

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