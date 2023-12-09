Протаранивший столб в Москве водитель умер за рулем из-за оторвавшегося тромба

ДТП произошло в 3-м Новомихайловском проезде в Коптево.

© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

В 3-м Новомихайловском проезде в Коптево в фонарный столб врезалась иномарка. Управляющий машиной водитель погиб.

Как сообщает «360», авария произошла в районе дома №5 около 14:30. Отмечается, что столичная Госавтоинспекция подтвердила факт дорожно-транспортного происшествия на севере Москвы и уточнила, что погибшему было 63 года.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что смерть наступила в результате отрыв тромба.

На месте ДТП работают сотрудники ведомства и следователи. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.