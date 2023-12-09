Жителей Казахстана по ошибке предупредили о морозах в 380 градусов

При рассылки сообщений о погоде вышла путаница со знаком градуса, что привезло к 10-кратному завышению прогноза.

© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

Абоненты одного из мобильных операторов в Казахстане получили смс-рассылку от 112 с предупреждением о морозах до - 380. О этом сообщили РИА Новости.

«08.12.23 на территории СКО сильный мороз до - 380. Отмена занятий 0-11 классы», - приводит агентство текст оповещения.

В пресс-службе мобильного оператора пояснили, что при рассылке смс от Службы спасения произошла техническая ошибка.

«В рассылке значок градуса (°) был заменен на 0», - рассказали в компании.

Жителей региона, получивших предупреждение о невероятных морозах, ошибочное сообщение позабавило - многие решили поделиться скринами смс в соцсети с комментариями типа, «морозный апокалипсис, на работу идти все равно придется».

Мобильный оператор после обнаружения ошибки в рассылке сделал повторное оповещение уже с корректными данными.