В тыловой зоне СВО бойцы научились уничтожать пути подхода резервов противника

Бойцы группировки «Центр» научились действовать в составе ДРГ по минированию и подрыву мостов, переправ и железнодорожных путей, отрабатывали постановку мин и фугасов на путях подхода вражеских резервов.

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В тыловой зоне СВО подразделения группировки войск «Центр» научились уничтожать основные пути подхода резервов противника. В подготовке участвовали разведчики и танкисты, операторы беспилотной авиации и штурмовые подразделения группировки.

На одном из полигонов они тренировались устанавливать минно-взрывные заграждения, а также различные типы мин - противопехотные, противотранспортные и противотанковые. При помощи штатных и подручных средств бойцы собирали самодельные взрывные устройства.

Помимо этого, они учились действовать в составе ДРГ по минированию и подрыву мостов, переправ и железнодорожных путей, отрабатывали постановку мин и фугасов на путях подхода вражеских резервов.

«Ребята могут разбирать боеприпасы "натовского" образца. Например, те же ВОГи <...>, если у нас идут 30 миллиметров, то у них 40 миллиметров. Спокойно разбирают, взводят, устанавливают, работают. Также и с минами "натовского" образца», - пояснил инструктор по инженерной подготовке с позывным «Здравствуй».

По мнению наставников, умение изготовить самодельное взрывное устройство (СВУ) из подручных средств, заминировать подходы к своему району или позиции при отрыве от своего подразделения - спасут жизнь и дадут на поле боя бесценное время в ожидании подхода основных сил.

Боец с позывным «Ярый» рассказал, что военнослужащий должен обладать этими навыками, чтобы враг не смог подобраться. Из простого взрывного устройства, например, гранаты, можно обезвредить полроты противника, добавил он.

Во время обучения военнослужащие освоили более 10 видов различных СВУ и мин-сюрпризов, получили навыки проведения инженерной разведки, а вместе с этим распознавания и подрыва мин и минно-взрывных устройств производства стран НАТО.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.