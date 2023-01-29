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Артиллеристы показали станцию для обнаружения БПЛА и снарядов

Владимир Расходчиков
17:07 29.01.2023
Благодаря современной РЛС артиллеристы могут находить беспилотники противника и заранее знать о выпущенных им снарядах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новую многофункциональную радиолокационную станцию показали в Михайловской военной артиллерийской академии. Она совмещает в себе характеристики сразу нескольких артиллерийских станций разведки с применением технологий сейсмики, звукометрии и радиолокации. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказала начальник лаборатории отдела информационных технологий Михайловской военной артиллерийской академии Анастасия Ленчихина.

«Данная многофункциональная радиолокационная станция сочетает в себе свойства практически всех станций артиллерийской разведки, которые существуют», - заявила Ленчихина.

Эта станция также способна определить, откуда именно были выпущены снаряды или мины противника. К тому же, она справляется и с обнаружением беспилотных летательных аппаратов. А всю информацию об обнаруженных целях пользователь получает в виде координат и описания найденных объектов. О таких возможностях станции рассказал научный сотрудник научно-исследовательского центра РВИА Владимир Рамицын.

«Мы видим, откуда вылетели снаряды или мины, и определяем, где находится артиллерия противника, и сразу же поражаем. Поражаем артиллерию противника, при этом контролируем точность наших поражений, то есть одновременно корректируем. Мы засекаем беспилотники и говорим, что они разведывают нашу артиллерию. И, соответственно, нужно противодействовать этому беспилотнику, и мы видим беспилотники как ударные, так и разведывательные», - объяснил Рамицын.

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