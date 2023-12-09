Суд в Омске арестовал обвиняемого в терактах на БАМе до 30 января

Подследственный обвиняется в подрыве двух поездов в Бурятии.

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Сегодня Центральный районный суд Омска отправил в камеру следственного изолятора Сергея Еремеева, обвиняемого в подрыве двух поездов в Бурятии в конце ноября.

«Избрать Еремееву Сергею Викторовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 23 суток, то есть до 30 января 2024 года», - приводит ТАСС информацию из зала суда.

Еремеев дал в суде признательные показания, пояснив, что хотел помешать поставкам военных грузов по железной дороге.

«Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы. Главная цель была — воспрепятствовать движению», - заявил фигурант.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в подземном тоннеле на одном из перегонов БАМ в Бурятии произошло задымление цистерны с дизельным топливом, что привело к сбою в движении товарных составов. Сотрудники ФСБ установили, что инцидент стал диверсией агента СБУ, и задержали предполагаемого исполнителя теракта.

По информации оперативных служб, задержанный - гражданин Республики Беларусь, его завербовали сотрудники СБУ в Литве, при подрыве двух товарных составов с нефтепродуктами он использовал восемь взрывных устройств.