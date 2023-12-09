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В США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей

Ирина Елагина
10:41 09.12.2023
Запрет на передачу украинских детей-сирот в американские семьи действует с 2021 года.
В США призвали Киев отменить запрет на усыновление украинских детей
© Фото: Tasos Katopodis, Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Американский конгрессмен Крис Смит разработал проект резолюции с призывов к Киеву об отмене действующего с 2021 года запрета на усыновление украинских детей американскими гражданами.

«Международное усыновление может быть очень полезным способом объединить детей, нуждающихся в родителях, с семьями, которые хотят и могут открыть для них свои сердца и дома», - цитирует проект РИА Новости.

Напомним, что российский МИД неоднократно обращал внимание мирового сообщества на нарушение прав детей в США. Это единственное государство-член ООН, не ратифицировавшее Конвенцию о правах ребенка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приводила данные аналитиков «Хьюман райтс уотч», обративших внимание на грубые и массовые нарушения прав детей, а именно телесные наказания, привлечение подростков к работе в опасных условиях, вынесение несовершеннолетним пожизненных приговоров без возможности досрочного освобождения.

Как известно, в России с 2021 года после смерти 2-летнего приемного мальчика из РФ в США действует запрет на усыновление детей американцами.

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