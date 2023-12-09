В небе над Артемовском десантники при помощи дрона сбили гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга»

Вражеский дрон возвращался в расположение подразделений ВСУ после сброса мин на российские позиции. Его заметил оператор БПЛА, который принял решение уничтожить украинский гексакоптер.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В зоне проведения спецоперации оператор российский десантник сбил в небе над Артемовском украинский беспилотник при помощи квадрокоптера. Этот случай оказался незаурядным, показавшим профессионализм десантников-дальневосточников. Минобороны РФ показало кадры воздушного боя современных беспилотников.

Возвращаясь с воздушной разведки, оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ заметил в небе ударный гексакоптер типа «Баба Яга», используемый ВСУ. Вражеский дрон, сбросив мины, направлялся в расположение подразделений националистов.

Десантник-дальневосточник принял решение сбить украинский гексакоптер. Набрав высоту, российский беспилотник зашел на удобную траекторию и протаранил сверху украинский дрон, который упал на нашей территории.

«<...> практически в сумерках был замечен вражеский БПЛА, в простонародии называемый "Баба Яга". Он сбросил уже на наши позиции четыре мины. Нами было принято решение этот беспилотник сбить нашим квадрокоптером», - рассказал офицер ВДВ с позывным «Объектив».

Оператор дрона, добавил «Объектив», несколько раз заходил над гексакоптером ВСУ, чтобы повредить его винты. Одна из попыток оказалась удачной: дрон упал вместе с российским.

После этого его подобрала эвакуационная группа российских десантников. Они оперативно доставили дрон ВСУ для изучения в расположение наших подразделений. Теперь он находится в музее военнослужащих.