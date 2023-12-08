В стране и мире Порядка 30 тысяч человек в Керчи остались без газа из-за пожара на газопроводе Ирина Елагина Возгорание ликвидировано, но из-за восстановительных работ подача газа приостановлена. © Фото: Алексей Даничев, РИА Новости Читайте нас на: Порядка 30 тысяч жителей Керчи остались без газа в результате ночного пожара на газопроводе. Об инциденте сообщает РИА Новости. По данным агентства, сегодня ночью произошел пожар на газопроводе среднего давления на ул. Генерала Петрова в Керчи. «Ликвидация пожара произошла в 6 утра», - приводит агентство данные экстренных служб. Из-за восстановительных работ на поврежденном трубопроводе подача газа в Керчи приостановлена. В зоне отключения находится Восточная котельная, которая подает тепло в ряд районов города. Следственные органы выясняют причину пожара. Экспертное мнение и аналитика