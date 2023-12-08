Порядка 30 тысяч человек в Керчи остались без газа из-за пожара на газопроводе
Возгорание ликвидировано, но из-за восстановительных работ подача газа приостановлена.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Порядка 30 тысяч жителей Керчи остались без газа в результате ночного пожара на газопроводе. Об инциденте сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сегодня ночью произошел пожар на газопроводе среднего давления на ул. Генерала Петрова в Керчи.
«Ликвидация пожара произошла в 6 утра», - приводит агентство данные экстренных служб.
Из-за восстановительных работ на поврежденном трубопроводе подача газа в Керчи приостановлена. В зоне отключения находится Восточная котельная, которая подает тепло в ряд районов города.
Следственные органы выясняют причину пожара.