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Военный связист восстановил аппаратуру, находясь под массированным обстрелом со стороны боевиков

07:50 28.01.2023
Минобороны РФ рассказало о героях спецоперации. Айнур Исканяров, находясь под вражеским огнем, восстановил средства связи, а Илья Васильев поразил укрепленные позиции боевиков и их бронетехнику.
Военный связист восстановил аппаратуру, находясь под массированным обстрелом со стороны боевиков
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе специальной военной операции. Айнур Исканяров и Илья Васильев проявили храбрость, профессионализм и верность долгу в ходе выполнения боевых задач.

© Минобороны России

Прапорщик Айнур Исканяров, начальник аппаратной

Прапорщик Айнур Исканяров в зоне проведения специальной военной операции обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы Вооруженных сил Российской Федерации.

Вооруженные формирования украинских националистов стремились вытеснить российские подразделения с занимаемых позиций и атаковали район дислокации российских военных, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО).

В результате массированного удара со стороны радикалов осколками снаряда РСЗО американского производства были повреждены узлы и агрегаты станции спутниковой связи.

Айнур понимал, что потеря связи лишит командование возможности оперативно координировать действия военнослужащих ВС РФ в бою. Подвергая свою жизнь смертельной опасности, прапорщик Исканяров выдвинулся к поврежденному изделию и приступил к его восстановлению. Находясь под вражеским огнем, Айнур оценил характер повреждений и оперативно заменил поврежденные элементы, после чего заново произвел настройку станции связи.

Благодаря отваге, мужеству и профессионализму прапорщика Айнура Исканярова в кратчайшие сроки были восстановлены средства связи группировки российских войск, что позволило своевременно передать артиллерийским расчетам данные о расположении РСЗО украинских боевиков, в результате чего установки противника были успешно поражены огнем российской артиллерии.

© Минобороны России

Старший прапорщик Илья Васильев, наводчик танка

Старший прапорщик Илья Васильев, действуя в составе экипажа танка и выполняя обязанности наводчика, неоднократно принимал участие по выдавливанию украинских националистов из стратегически важных населенных пунктов и их укрепленных районов обороны.

В ходе боестолкновений Илья Васильев поразил более пяти единиц бронетехники украинских боевиков. В одном из боев он выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций врага. Подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны радикалов, Васильев открыл огонь по долговременным укрепленным позициям, где были расположены бронемашины противника.

В результате точных выстрелов боевики были выбиты с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, военной технике и противотанковых средствах.

Решительность и высокий уровень боевой подготовки старшего прапорщика Ильи Васильева способствовали продвижению российских военнослужащих, которые смогли занять более выгодные рубежи.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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