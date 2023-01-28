Военный связист восстановил аппаратуру, находясь под массированным обстрелом со стороны боевиков

© Минобороны России

Старший прапорщик Илья Васильев, наводчик танка

Старший прапорщик Илья Васильев, действуя в составе экипажа танка и выполняя обязанности наводчика, неоднократно принимал участие по выдавливанию украинских националистов из стратегически важных населенных пунктов и их укрепленных районов обороны.

В ходе боестолкновений Илья Васильев поразил более пяти единиц бронетехники украинских боевиков. В одном из боев он выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций врага. Подобравшись на минимальную дистанцию к линии обороны радикалов, Васильев открыл огонь по долговременным укрепленным позициям, где были расположены бронемашины противника.

В результате точных выстрелов боевики были выбиты с занимаемого рубежа обороны, понеся значительные потери в живой силе, военной технике и противотанковых средствах.

Решительность и высокий уровень боевой подготовки старшего прапорщика Ильи Васильева способствовали продвижению российских военнослужащих, которые смогли занять более выгодные рубежи.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.