В Донецке сотрудники ФСБ задержали главу концерна «Железные дороги Донбасса»
Генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» задержан сотрудниками ФСБ. Пресс-служба органов безопасности поделилась кадрами задержания в офисе компании в Донецке.
На кадрах сотрудники УФСБ России по ДНР проходят в здание концерна и поднимаются в кабинет руководителя. Гендиректору объявили, что он подозревается в совершении преступления, объяснили конституционные права и в наручниках вывели на улицу.
В ФСБ уточнили, что мужчина задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
По оперативной информации, фигурант, «вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам».
Расследованием занимается СУ СК России по ДНР.