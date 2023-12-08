В Донецке сотрудники ФСБ задержали главу концерна «Железные дороги Донбасса»

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Генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» задержан сотрудниками ФСБ. Пресс-служба органов безопасности поделилась кадрами задержания в офисе компании в Донецке.

На кадрах сотрудники УФСБ России по ДНР проходят в здание концерна и поднимаются в кабинет руководителя. Гендиректору объявили, что он подозревается в совершении преступления, объяснили конституционные права и в наручниках вывели на улицу.

В ФСБ уточнили, что мужчина задержан по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По оперативной информации, фигурант, «вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам».

Расследованием занимается СУ СК России по ДНР.