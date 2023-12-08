В Москве трое детей пострадали при пожаре в жилом доме

Жительница дома Ирина рассказала, как увидела дым в своей квартире и не смогла выбраться, спасателям пришлось вытаскивать ее с помощью автоподъемника.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На севере Москвы произошел пожар в жилом доме, его площадь составила 50 квадратных метров. В результате происшествия пострадали трое детей, их увезли в больницу.

По имеющимся данным, загорелась квартира на втором этаже дома. Из-за огня и дыма люди оказались заблокированы и не смогли покинуть свои квартиры. Одна из жительниц дома рассказала, как спасателям пришлось вытаскивать ее с помощью автоподъемника.

«В прихожей пошел дым в квартиру. Мы быстро закрылись в самой дальней комнате. Вылезти уже не смогли, нас вытащили спасатели», - рассказала она.

На месте инцидента работают пожарные. По имеющимся данным, 13 человек спасено.