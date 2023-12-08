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Снайперы из СВД уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении

06:39 08.12.2023
Снайпер-разведчик рассказал, что бойцы знали, где будет проходить противник. Стрелки уничтожили группы ВСУ в месте их скопления.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Южно-Донецком направлении специальной военной операции работают снайперы разведывательных подразделений группировки войск «Восток». Их боевую работу показало Минобороны РФ.

Сейчас на линии боевого соприкосновения очень много вражеских беспилотников. По словам разведчика-снайпера с позывным «Стрелок», по ним тоже приходится работать: снайперы сбивают как разведдроны, так и предназначенные для сброса боеприпасов.

Для самого «Стрелка» СВД (снайперская винтовка Драгунова) калибра 7,62 миллиметров стала делом всей жизни. На счету у него более 30 уничтоженных украинских боевиков и свыше 10 сбитых беспилотников различного типа. Он рассказал о недавнем уничтожении украинской диверсионной группы снайперами разведподразделения «Восток».

«Мы знали, где пойдет противник. Наблюдали за движением его групп. И в месте скопления - там, где у них происходила встреча, мы отработали, выполнили свою задачу. Результат был даже лучше, чем мы могли ожидать», - сообщил боец.

© Минобороны России

Говоря о СВД, «Стрелок» назвал ее проверенным оружием, которое эффективно работает на дистанции 700-880 метров.

«У меня по дальности было поражение на 1 200 метров. Но для этого требуется, чтобы сразу сложились вместе несколько факторов, ну и, конечно, мастерство» - пояснил разведчик-снайпер.

По его мнению, снайпер - это тот, кто наблюдает как за противником, так и за союзником. Стрелок должен прикрывать своих ребят и отрабатывать по опорникам, по пулеметам и огнем подавлять врага. Все это должно происходить скрытно и незаметно, подытожил снайпер-разведчик группировки войск «Восток».

Снайперская винтовка Драгунова - самое массовое снайперское оружие в мире, использующееся уже более полувека. Это первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности для армейских снайперов. Получившая мировое признание СВД проста в эксплуатации, надежна и незаменима.

Некоторые старые эргономические и конструктивные решения настолько удачны, что используются до сих пор в новейших образцах снайперского вооружения.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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