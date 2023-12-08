В стране и мире Снайперы из СВД уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении Снайпер-разведчик рассказал, что бойцы знали, где будет проходить противник. Стрелки уничтожили группы ВСУ в месте их скопления. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На Южно-Донецком направлении специальной военной операции работают снайперы разведывательных подразделений группировки войск «Восток». Их боевую работу показало Минобороны РФ. Сейчас на линии боевого соприкосновения очень много вражеских беспилотников. По словам разведчика-снайпера с позывным «Стрелок», по ним тоже приходится работать: снайперы сбивают как разведдроны, так и предназначенные для сброса боеприпасов. Для самого «Стрелка» СВД (снайперская винтовка Драгунова) калибра 7,62 миллиметров стала делом всей жизни. На счету у него более 30 уничтоженных украинских боевиков и свыше 10 сбитых беспилотников различного типа. Он рассказал о недавнем уничтожении украинской диверсионной группы снайперами разведподразделения «Восток». «Мы знали, где пойдет противник. Наблюдали за движением его групп. И в месте скопления - там, где у них происходила встреча, мы отработали, выполнили свою задачу. Результат был даже лучше, чем мы могли ожидать», - сообщил боец. © Минобороны России Говоря о СВД, «Стрелок» назвал ее проверенным оружием, которое эффективно работает на дистанции 700-880 метров. «У меня по дальности было поражение на 1 200 метров. Но для этого требуется, чтобы сразу сложились вместе несколько факторов, ну и, конечно, мастерство» - пояснил разведчик-снайпер. По его мнению, снайпер - это тот, кто наблюдает как за противником, так и за союзником. Стрелок должен прикрывать своих ребят и отрабатывать по опорникам, по пулеметам и огнем подавлять врага. Все это должно происходить скрытно и незаметно, подытожил снайпер-разведчик группировки войск «Восток». Снайперская винтовка Драгунова - самое массовое снайперское оружие в мире, использующееся уже более полувека. Это первая в мире самозарядная винтовка повышенной точности для армейских снайперов. Получившая мировое признание СВД проста в эксплуатации, надежна и незаменима. Некоторые старые эргономические и конструктивные решения настолько удачны, что используются до сих пор в новейших образцах снайперского вооружения. Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика