Снайперы из СВД уничтожили украинскую ДРГ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении специальной военной операции работают снайперы разведывательных подразделений группировки войск «Восток». Их боевую работу показало Минобороны РФ.
Сейчас на линии боевого соприкосновения очень много вражеских беспилотников. По словам разведчика-снайпера с позывным «Стрелок», по ним тоже приходится работать: снайперы сбивают как разведдроны, так и предназначенные для сброса боеприпасов.
Для самого «Стрелка» СВД (снайперская винтовка Драгунова) калибра 7,62 миллиметров стала делом всей жизни. На счету у него более 30 уничтоженных украинских боевиков и свыше 10 сбитых беспилотников различного типа. Он рассказал о недавнем уничтожении украинской диверсионной группы снайперами разведподразделения «Восток».
«Мы знали, где пойдет противник. Наблюдали за движением его групп. И в месте скопления - там, где у них происходила встреча, мы отработали, выполнили свою задачу. Результат был даже лучше, чем мы могли ожидать», - сообщил боец.