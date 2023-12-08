Расчеты ВДВ при помощи FPV-дронов уничтожили пехоту боевиков в блиндаже под Артемовском

Барражирующий в небе беспилотник зафиксировал цель и, пикируя, нанес удар, уничтожив украинских боевиков.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В зоне проведения специальной военной операции подразделения Воздушно-десантных войск при помощи FPV-дронов обнаружили укрытия для личного состава ВСУ. Так, в одном из блиндажей в лесопосадке к северу от Артемовска, находились украинские боевики

Применение такого типа беспилотников позволяет российским военнослужащим максимально эффективно уничтожать в блиндажах и специальных укрытиях движущиеся цели и живую силу врага. Как подготавливают, запускают и применяют FPV-дроны в зоне проведения специальной военной операции показало Минобороны РФ.

Бойцы ВДВ запустили их на удалении от переднего края. Барражируя в воздухе, беспилотник зафиксировал цель и, пикируя, нанес удар. В результате вражеский объект был уничтожен.