Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Луганском

Трех человека зажало конструкциями двух столкнувшихся автомобилей. Им потребовалась помощь спасателей.

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В Луганской Народной Республике при столкновении двух автомобилей два человека погибли и еще пять пострадали. О ЧП сообщило региональное МЧС в Telegram-канале.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около села Желтое на трассе Луганск-Лисичанск. Сообщение о нем экстренные службы получили в 17:10 8 декабря.

Сообщается, что трое пассажиров оказались зажатыми конструкциями автомобилей. На помощь им прибыли спасатели. В результате прибывшие на место аварии сотрудники 5-й пожарно-спасательной части, которые отключили элементы питания от аккумуляторной батареи.