Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минеральных Водах

Отмечается, что сработал датчик, информирующий о разгерметизации на борту самолета.

© Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress

Пассажирский самолет, выполняющий рейс «Минеральные Воды - Санкт-Петербург» совершил аварийную посадку на территории аэропорта вылета, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Глава региона написал в своем Telegram-канале, что самолет уже совершил посадку. Отмечается, что сработал датчик, который информирует о разгерметизации на борту самолета.

«По оперативной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Проводятся необходимые действия», - написал Владимиров.

Самолет с пассажирами на борту вылетел в 17:50 из Минеральных Вод и направлялся в Санкт-Петербург. Инцидент произошел вскоре после взлета.