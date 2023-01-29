Целью «Краснополя» в ходе СВО стала высокоманевренная техника

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Высокоточные снаряды 3ОФ39 «Краснополь» в ходе спецоперации поражают наиболее важные точечные цели, а его характеристики позволяют успешно выполнять даже специфические задачи. К тому же, их довольно часто используют по движущимся целям, в том числе и бронированным. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник кафедры артиллерийского вооружения Михайловской военной артиллерийской академии Владимир Головин.

«Высокоточный снаряд 3ОФ39 “Краснополь” широко используется при поражении высокоманевренных бронированных и небронированных целей. Он себя прекрасно зарекомендовал в любых климатических условиях, включая Сирийскую Арабскую Республику. И сейчас обеспечивает выполнение ряда специфических задач и в ходе специальной военной операции, поражает наиболее важные точечные цели», - объяснил Головин.

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