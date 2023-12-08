ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку в 17:10 и еще столько же спустя час.

© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка снарядами натовского калибра. Об этом сообщили в представительстве СЦКК ДНР.

Отмечается, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра - три в 17:10 и еще столько в 18:10.

В 16:00 под обстрелом ВСУ оказалась Горловка в ДНР. Противник выпустил три снаряда калибром 152 миллиметра.

Днем ранее противник выпустил из РСЗО 20 ракет по Донецку и еще восемь по населенному пункту Горловка.