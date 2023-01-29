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Баканеев: артиллерия поражает до 80% целей противника в ходе СВО

Владимир Расходчиков
02:55 29.01.2023
Артиллеристы достигли высоких показателей точности в ходе проведения специальной военной операции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
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Артиллерия остается самым эффективным видом вооружения, применяемым в ходе специальной военной операции. Как сообщил в эфире «Военной приемки» начальник Михайловской военной артиллерийской академии Сергей Баканеев, доля огневого поражения целей достигает 80%.

«Доля огневого поражения противника на сегодняшний день приближается к 80 процентам у артиллерии», - заявил Баканеев.

Российская армия планомерно улучшает свое боевые возможности, в том числе артиллерийские. На первом селекторном совещании Минобороны РФ в этом году министр обороны Сергей Шойгу объявил, что армия в ближайшее время расширит арсенал современных ударных средств российских войск.

«В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных средств», - сказал министр обороны.

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