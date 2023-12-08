Раненым участникам спецоперации вручили госнаграды в госпитале Мандрыка

Курсы дополнительного образования впервые открыты в госпитале 1 ноября 2023 года, и это первый выпуск военнослужащих, прошедших переподготовку.

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Замначальника Главного управления кадров Минобороны России Борис Кондратьев вручил участникам военной операции по защите Донбасса, которые получили ранения в боях и проходят реабилитацию, государственные награды. Церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе госпиталя Мандрыка в Москве.

Военнослужащим вручили 12 орденов Мужества, две медали «За отвагу» и медаль Суворова. Также российским бойцам выдали документы о дополнительном профобразовании, благодаря которому они смогут продолжать службу в организациях Минобороны, жилищные сертификаты и воинские звания. Документы на жилье получили 20 военнослужащих. Кондратьев передал слова благодарности от министра обороны Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении задач.

«С 1 ноября здесь, в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, открылся реабилитационно-образовательный центр. Его открытие предоставило возможность вам, уважаемые товарищи, одновременно с прохождением лечения и протезирования обучаться и получать знания, которые будут необходимы для замещения новых воинских должностей», - отметил Кондратьев.

На базе госпиталя открыт первый в Москве консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения находящихся на лечении военнослужащих. Данная мера позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов. Военнослужащим не придется тратить время на сбор документов, им помогут специалисты. Аналогичные пункты вскоре откроются и в других военных госпиталях.

В мероприятии приняли участие начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников, начальник госпиталя Мандрыка Павел Крайнюков, руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.