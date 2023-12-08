Движение на синей ветке московского метро восстановлено

Сегодня на станции метро «Щелковская» отключалось электричество.

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Движение на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено, включая станцию «Щелковская», на которой ранее отключился контактный рельс. Об этом сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

«Станция "Щелковская" открыта для входа и выхода. Движение на Арбатско-Покровской линии (3) осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Ранее станция «Щелковская» была временно закрыта на вход из-за отключения электричества. Утром на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, через 13 минут движение ввели в график.