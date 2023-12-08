В стране и мире В стране и мире наш эксклюзив ТЕГИ

Разведчик Горовой рассказал, как перетягивал с Андроповым свою «Золотую Звезду»

Тимур Шерзад
Алексей Дегтярев
17:15 08.12.2023
Заслуженную награду нельзя было просто взять и отдать разведчику - сам факт ее обнаружения дома мог бы вызвать подозрение родственников и разрушить все прикрытие. А что знают двое, то знают все.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Герой Советского Союза, разведчик Владимир Горовой рассказал «Звезде», как перетягивал с председателем КГБ Юрием Андроповым свою коробку с заслуженной наградой. 

Звания Героя Горовой был удостоен в 1982 году, когда он курировал советского агента Джона Уокера, который слил советским спецслужбам американские военные шифры. 

Для вручения «Золотой Звезды» Владимира Горового привезли к Юрию Андропову. Тот дал полюбоваться наградой, но потом разведчика ждал сюрприз.

«Я, значит, беру коробку в руки и хотел уйти. А он берет с другой стороны и не отпускает. А я немножко тяну на себя и не понимаю, в чем дело, а он держит ее», - вспомнил Горовой. 

Оказалось, что в КГБ не хотели допускать даже маленького шанса на раскрытие рода занятий своего сотрудника. Уокер - его раскроют позже, в 1985 году - был слишком ценным контактом, чтобы рисковать. Родственники, увидев награду, могли обо всем догадаться, а там бы сарафанное радио разнесло эту весть далеко. 

Поэтому Андропов ответил разведчику, что свою награду он получит позже. С этим во благо дела пришлось смириться. Но зато сейчас, когда на дворе уже совсем другая эпоха, Владимир Ильич может демонстрировать свой заслуженный статус открыто.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:05 В стране и мире
Видео
Появилось видео с заявлением Путина о намерении идти на выборы президента РФ
17:27 Спорт
МОК допустил российских спортсменов до Игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе
17:17 В стране и мире
Mash: Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве
15:37 В стране и мире
Песков: заявление Путина об участии в выборах не было заготовкой
14:38 В стране и мире
Видео
Эксперт Долгова допустила заморозку цен на яйца на нынешнем уровне
Популярное
Видео
Астронавты NASA разгадали тайну помидора черри, пропавшего на МКС 8 месяцев назад
Видео
Путин пошутил над желанием главы банка ВТБ Костина стать султаном
В Италии показали кадры, как Артем Усс сбегал из-под ареста
Момент стрельбы в брянской гимназии попал на видео
Тейлор Свифт обошла Путина и Барби в номинации «Человек года» журнала Time
Видео
Опубликованы кадры сопровождения самолета Путина истребителями Су-35С
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.