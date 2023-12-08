Разведчик Горовой рассказал, как перетягивал с Андроповым свою «Золотую Звезду»

Заслуженную награду нельзя было просто взять и отдать разведчику - сам факт ее обнаружения дома мог бы вызвать подозрение родственников и разрушить все прикрытие. А что знают двое, то знают все.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Герой Советского Союза, разведчик Владимир Горовой рассказал «Звезде», как перетягивал с председателем КГБ Юрием Андроповым свою коробку с заслуженной наградой.

Звания Героя Горовой был удостоен в 1982 году, когда он курировал советского агента Джона Уокера, который слил советским спецслужбам американские военные шифры.

Для вручения «Золотой Звезды» Владимира Горового привезли к Юрию Андропову. Тот дал полюбоваться наградой, но потом разведчика ждал сюрприз.

«Я, значит, беру коробку в руки и хотел уйти. А он берет с другой стороны и не отпускает. А я немножко тяну на себя и не понимаю, в чем дело, а он держит ее», - вспомнил Горовой.

Оказалось, что в КГБ не хотели допускать даже маленького шанса на раскрытие рода занятий своего сотрудника. Уокер - его раскроют позже, в 1985 году - был слишком ценным контактом, чтобы рисковать. Родственники, увидев награду, могли обо всем догадаться, а там бы сарафанное радио разнесло эту весть далеко.

Поэтому Андропов ответил разведчику, что свою награду он получит позже. С этим во благо дела пришлось смириться. Но зато сейчас, когда на дворе уже совсем другая эпоха, Владимир Ильич может демонстрировать свой заслуженный статус открыто.