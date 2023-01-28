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Израильский посол в Германии заявил, что страна помогает Украине закулисно

Сергей Лебедев
15:58 28.01.2023
Дипломат заявил, что его страна предпочитает оставаться в тени из-за большой еврейской общины в РФ и присутствия россиян в Сирии.
Израильский посол в Германии заявил, что страна помогает Украине закулисно
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLooKPress
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Израиль помогает Украине закулисно и гораздо больше, чем известно. Об этом сообщил посол страны в Германии Рон Прозор. Он отметил, что россияне присутствуют в Сирии, а в РФ есть большая еврейская община. Это, по его словам, две основные причины, по которым Израиль предпочитает оставаться в тени.

«Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», — заявил дипломат в разговоре с Berliner Morgenpost.

Напомним, недавно стало известно, что новое израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху намерено реже высказываться открыто по ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эли Коэн.

Чиновник при этом отказался комментировать требование Киева предоставить оружие. Однако он отметил, что страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

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