Верховный суд Финляндии постановил освободить из-под стражи Яна Петровского

Верховный суд Финляндии освободил Петровского за отсутствием причин для содержания его под стражей.

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Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить гражданина РФ Воислава Тордена, также известного как Ян Петровский, из-под стражи. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

Петровский был задержан правоохранительными органами Финляндии по запросу Украины. По заверениям Киева, он является одним из лидеров диверсионно-разведывательной группы «Русич», принимавшей участие в событиях в Донбассе в 2014-2015 годах со стороны ДНР и ЛНР.

«Согласно решению Верховного суда, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей с целью обеспечения его возможной экстрадиции. Верховный суд предписывает немедленно освободить Тордена, если нет других оснований для лишения свободы», - говорится в публикации газеты.

Ян Петровский входит в санкционный список США и Евросоюза, он сменил имя на Воислава Тордена с целью получения вида на жительство. Петровский был задержан в Финляндии 20 июля за нарушение миграционного законодательства, позже украинские представители потребовали его экстрадиции.