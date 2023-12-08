В Подмосковье открыли памятный знак о мужестве граждан Донбасса и Новороссии

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Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин открыл на территории центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Подмосковье памятный знак уважения мужеству граждан Донбасса и Новороссии.

«Не случайно мы открываем памятный знак в канун Дня Героев Отечества. Это еще одна возможность воздать дань уважения мужеству и отваге всех граждан Донбасса и Новороссии, которые самоотверженно встали на защиту родной земли», - сказал он на церемонии.

В основе архитектурной композиции - фрагмент разрушенной стены одной из школ Донецка со следами от обстрелов. Церемония проходила в торжественной обстановке. Собравшиеся возложили красные гвоздики к памятнику.

Гильзы с землей, собранной в новых регионах России, с воинскими почестями под звуки духового оркестра заложили в специальные ниши в передней части монумента. На церемонии присутствовали российские сенаторы, чиновники из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, а также юнармейцы из Подмосковья и новых регионов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.