Пашинян заявил, что женщинам разрешат проходить срочную службу в армии

Также премьер-министр страны сообщил, что в Армении запущен процесс по замене 3-месячных сборов на месячные или 25-дневные сборы.

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В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу для женщин. Об этом в обращении к нации по случаю Дня армии заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт добровольно-срочной военной службы женщин, и сегодня я должен сказать особые слова благодарности нашим сестрам, проходящим службу по контракту в нашей армии, в том числе боевую службу», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте армянского премьера.

Глава правительства также отметил, что в стране начался процесс по замене трехмесячных сборов на месячные или 25-дневные сборы, подчеркнув, что боеспособность резервиста так же важна, как военнослужащих срочной службы. Оборонный бюджет республики на этот год увеличился более чем в два раза по сравнению с 2018-м, добавил Пашинян.

Обязательный призыв на военную службу для женщин действует в Греции, Израиле, Корейской Народно-Демократической Республике, Мьянме, Малайзии, Тайване, Норвегии, Швеции и Эритрее. О необходимости призывать представительниц прекрасного пола на срочную службу также заявили в Дании.