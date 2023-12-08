Пленный ВСУ призвал не воевать за Украину, которой плевать на людей

Во время боевых действий со стороны ВСУ были очень большие потери среди личного состава.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Киевский режим разворовывает деньги, а на простой народ и находящихся в зоне боевых действий военнослужащих украинскому государству плевать. Об этом рассказал представителям Минобороны России взятый в плен украинец Виктор Набоков.

«За кого воевать? За это государство, которое разворовывает деньги? Им плевать вообще на простых селян, людей», - обратился мужчина к согражданам.

В армии Набоков никогда не служил, всю жизнь работал. Когда в один из дней пошел на биржу труда, чтобы отметиться, ему вручили повестку. Мужчину отправили служить в 60-ю бригаду, личный состав которой восстанавливали после больших потерь.

Во время штурма окопов получил ранение и сдался в плен, где ему оказали первую медицинскую помощь, накормили макаронами с мясом, напоили горячим чаем. Набоков отметил, что русские относятся к пленным по- доброму, с уважением, вниманием и заботой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.