В Москве неизвестные ограбили перевозившего деньги курьера и ранили его

Неизвестные подошли к автомобилю курьера, который перевозил деньги, и несколько раз выстрелили в машину, задев ухо водителя. После этого они забрали деньги и скрылись.

© Фото: Прокуратура Москвы

В Москве на Шипиловской улице произошло вооруженное ограбление. Как сообщила столичная прокуратура, неизвестные напали на курьера 1988 года рождения, который перевозил на машине крупную сумму денег.

Злоумышленники подошли к автомобилю потерпевшего и несколько раз выстрелили, одна из пуль задела ухо мужчины. Затем они забрали сумки, в которых предположительно находились деньги, и скрылись.

«Машина, на которой скрылись злоумышленники, обнаружена брошенной недалеко от места преступления», - уточняет прокуратура.

В Telegram-канале ведомства указано, что прокуратура работает над установлением личности преступников. Также принимается решение о возбуждении уголовного дела по ст. 162 УК РФ (разбой).