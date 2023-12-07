Юрист Пысенков пояснил, какие заведения могут закрыть по закону о «наливайках»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Полулегальные питейные заведения - так называемые «наливайки» - скоро станут вне закона. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Право запрещать такие точки дадут регионам - там лучше знают, где приличные кафе и магазины, а где наливают по ночам. В теме разбирался Павел Кольцов.

На видео - торговая точка в жилом доме. Работает круглосуточно, но в виде магазина только с 9 до 23. Продавец объясняет - за час до полуночи торговая точка превращается в закусочную.

«У нас продуктовый магазин до 11, после 11 - закусочная, но не бар, нельзя ни посидеть, ничего», - пояснили в магазине.

Посидеть нельзя, но можно купить слабоалкогольные напитки в бутылках на разлив. Название «закусочная» оправдывает разве что вяленая рыба на прилавках.

«Борьба невозможна, жители жалуются, пьют, тут же отходят испражняются, что еще сказать», - рассказал дворник Олег.

А вот видео, снятое жителями одного из домов в Ульяновске. Ночь, посиделки пьяной компании на детской площадке. А вот кому-то приспичило, здесь же справляют нужду. Многочисленные жители жаловались не раз.

И вот реакция депутатов Госдумы. В первом чтении принят законопроект, позволяющий ограничивать продажу алкоголя в барах и магазинах на нижних этажах жилых домов и на прилегающих территориях. Такие ограничения будут вводится на местах.

По мнению юристов, сложностей с введением ограничений возникнуть не должно. У регионов есть для этого все инструменты и полномочия.

«Для этого необходимо иметь банкетный зал площадью не менее 20 квадратных метров, где могут принимать алкоголь его посетители. Вот как раз федеральным законодательством предлагается внести изменения и отдать часть полномочий органам на местах, для того чтобы вводить дополнительные ограничения в этой части», - пояснил юрист Андрей Пысенков.

Но против уже выступил российский Минфин. Критерии, по которым «наливайки» можно отделить, например, от ресторанов, в законопроекте не определяются. А значит, закрыться может любая точка общепита, в которой возможно купить тот же алкоголь на вынос. Достаточно того, что она расположена на первом этаже дома или даже на прилегающей территории. Есть и другие риски в реализации законопроекта.

«На местах перегибы трудно предвидеть», - считает финансист Михаил Климов.

Малый бизнес опасается, что новый закон могут истолковать неверно и под удар попадут добропорядочные предприниматели.

«Запрещать не имеет смысла, потому что бизнес ищет возможность развиваться, в том числе это и налоговые отчисления и сборы. Другое дело - правильно регламентировать их деятельность. Вот здесь имеет смысл проработать», - отметил эксперт, коллекционер крепких спиртных напитков Евгений Аристов.

Отсюда опасение, что закрытие точек круглосуточной продажи алкоголя стимулирует торговлю фальсификатом или нарушение закона со стороны других магазинов. Так, например, ночным алкомаркетом оказался один из мини-маркетов Красноярска. Полицейские провели контрольную закупку. В итоге почти 300 литров крепкого алкоголя было изъято из торговой точки. Прибавится ли у полицейских работы после введения запрета на деятельность так называемых «наливаек», станет понятно, когда законопроект превратится в закон. Пока депутаты приняли его лишь в первом чтении.